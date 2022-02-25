Под Мариуполем идут бои, в городе работают диверсанты, из-за обстрелов повреждены жилые дома – мэр

"Идут ожесточенные бои по всем направлениям. Сегодня украинская армия дает отпор врагу, который прорывается через границы РФ, через границы Беларуси. Сегодня мы защищаем не только свою землю, землю всей страны – Украины, но и защищаем Европу", – сказал он.

Мэр отметил, что жилой фонд пострадал из-за обстрелов.

"Жилой фонд сегодня, к сожалению, также пострадал после вчерашних обстрелов. Мы уже понимаем четко, сколько было обстрелов и сколько жилого фонда пострадало по разным улицам... К сожалению, мы имеем достаточно серьезные разрушения жилого фонда. Приступить к их локализации с точки зрения приведения их в порядок можно будет тогда, когда мы получим режим тишины. Режима тишины на сегодня нет. Идет бой в районе Павлополя, соответственно – не можем приступить к восстановлению жилого фонда", – заявил он.

По словам Бойченко, транспорт работает в штатном режиме, проезд бесплатный.

"Также есть информация от наших военных, что в городе работают диверсионные группы. Один из диверсантов сегодня был задержан. Он наносил метки на критически важную инфраструктуру, чтобы дестабилизировать ситуацию", – сказал мэр.