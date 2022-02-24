"Укрзалізниця" готовит поезд для желающих выехать из Киева

Речь идет об эвакуации из столицы в западном направлении.
"Поезд "Хюндай", 16.30, на Винницу", – отметили в посте.
Ранее "Укрзалізниця" проинформировала, что готова помочь с эвакуацией жителей населенных пунктов, которые находятся рядом с линией разграничения. Эвакуационные рейсы анонсированы из Сватово, Рубежного, Лисичанска Луганской области, а также из Краматорска, Мариуполя (по два состава) и Константиновки (один состав) Донецкой области.
Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы
Также "Укрзалізниця" сообщила об ограничении движения поездов. В частности, отменены рейсы в Харьков.
Утром 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.