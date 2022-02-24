"Укрзалізниця" готовит поезд для желающих выехать из Киева

"Укрзалізниця" планирует отправить эвакуацинный поезд из столицы в Винницу Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Речь идет об эвакуации из столицы в западном направлении.

"Поезд "Хюндай", 16.30, на Винницу", – отметили в посте.

Ранее "Укрзалізниця" проинформировала, что готова помочь с эвакуацией жителей населенных пунктов, которые находятся рядом с линией разграничения. Эвакуационные рейсы анонсированы из Сватово, Рубежного, Лисичанска Луганской области, а также из Краматорска, Мариуполя (по два состава) и Константиновки (один состав) Донецкой области.

Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы

Также "Укрзалізниця" сообщила об ограничении движения поездов. В частности, отменены рейсы в Харьков.