"Мы поддерживаем людей Украины". Хакеры Anonymous объявили войну властям России

Хакеры сообщили, что взломали сайт пропагандистского телеканала Russia Today, а также сайт Федеральной антимонопольной службы России Фото: depositphotos.com

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", – говорится в сообщении.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Также хакеры написали, что взломали сайт пропагандистского телеканала Russia Today и сайт Федеральной антимонопольной службы России.

"Мы поддерживаем людей Украины", – заявила Anonymous.

#Anonymous has taken down the website of @fasrussia - We support the people of #Ukraine.



Stop hiding the truth from the people.



URL to the site we are targeting: https://t.co/jOv8Eh1w7B

Check Host: https://t.co/antcj3vdo1



If it comes back up, let me know pic.twitter.com/PlNvocZUmQ — Anonymous (@LiteMods) February 24, 2022

Спустя некоторое время после заявления Anonymous созданный российской ФСБ национальный координационный центр по компьютерным инцидентам заявил о "критическом уровне угрозы", сообщает The Insider.

ФСБ прокомментировала хакерскую атаку, заявив, что эти деяния осуществляются для "последовательного формирования негативного образа страны в глазах мирового сообщества", — говорится в сообщении ФСБ.

О том, что правительство Украины попросило волонтеров-хакеров помочь защитить критически важную информационную инфраструктуру и провести кибершпионские миссии против российских войск, сообщило 25 февраля агентство Reuters.

Отмечается, что в связи с атакой российских войск на города Украины в четверг утром на хакерских форумах начали появляться объявления о поиске волонтеров, готовых присоединиться к киберзащите страны.

Егор Аушев, соучредитель киевской компании по кибербезопасности, которая сотрудничает с правительством Украины по защите критической инфраструктуры, сообщил Reuters, что написал такое объявление по просьбе высокопоставленного чиновника Минобороны.

Представители министерства на запрос Reuters о комментарии не ответили.

В январе СБУ заблокировала более 120 кибератак на украинские органы власти. В правоохранительных органах Украины расследуют причастность РФ к этим киберпреступлениям.