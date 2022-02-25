"Мы поддерживаем людей Украины". Хакеры Anonymous объявили войну властям России

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", – говорится в сообщении.
The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022
Также хакеры написали, что взломали сайт пропагандистского телеканала Russia Today и сайт Федеральной антимонопольной службы России.
"Мы поддерживаем людей Украины", – заявила Anonymous.
#Anonymous has taken down the website of @fasrussia - We support the people of #Ukraine.— Anonymous (@LiteMods) February 24, 2022
Stop hiding the truth from the people.
URL to the site we are targeting: https://t.co/jOv8Eh1w7B
Check Host: https://t.co/antcj3vdo1
If it comes back up, let me know pic.twitter.com/PlNvocZUmQ
Спустя некоторое время после заявления Anonymous созданный российской ФСБ национальный координационный центр по компьютерным инцидентам заявил о "критическом уровне угрозы", сообщает The Insider.
ФСБ прокомментировала хакерскую атаку, заявив, что эти деяния осуществляются для "последовательного формирования негативного образа страны в глазах мирового сообщества", — говорится в сообщении ФСБ.
О том, что правительство Украины попросило волонтеров-хакеров помочь защитить критически важную информационную инфраструктуру и провести кибершпионские миссии против российских войск, сообщило 25 февраля агентство Reuters.
Отмечается, что в связи с атакой российских войск на города Украины в четверг утром на хакерских форумах начали появляться объявления о поиске волонтеров, готовых присоединиться к киберзащите страны.
Егор Аушев, соучредитель киевской компании по кибербезопасности, которая сотрудничает с правительством Украины по защите критической инфраструктуры, сообщил Reuters, что написал такое объявление по просьбе высокопоставленного чиновника Минобороны.
Представители министерства на запрос Reuters о комментарии не ответили.
В январе СБУ заблокировала более 120 кибератак на украинские органы власти. В правоохранительных органах Украины расследуют причастность РФ к этим киберпреступлениям.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили, в частности, США, Великобритания и Канада.