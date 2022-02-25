Евросоюз ввел новые санкции против России. Они затронут банки, энергетику и самолеты

"Путин пытается подчинить себе дружественную европейскую страну. Он пытается силой перерисовать карту Европы. Он должен потерпеть неудачу и он ее потерпит", – подчеркнула фон дер Ляйен.
По ее словам, новый пакет массовых и целенаправленных санкций, принятый Евросоюзом, показывает, насколько един ЕС.
"Во-первых, этот пакет включает в себя финансовые санкции, направленные на 70% российского банковского рынка и ключевые государственные компании, в том числе и в сфере обороны", – сообщила глава Еврокомиссии.
The package of massive and targeted sanctions approved tonight shows how united the EU is.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022
First, this package includes financial sanctions, targeting 70% of the Russian banking market and key state owned companies, including in defence. https://t.co/iKVGfnafKp
Она добавила, что санкции ЕС нацелены также на энергетику – "ключевую экономическую сферу, особенно выгодную российскому государству".
Кроме того, Евросоюз вводит запрет на экспорт, который "ударит по нефтяному сектору, сделав невозможной для России модернизацию ее нефтеперерабатывающих заводов".
ЕС запрещает также продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, ограничивает доступ России к таким технологиям, как полупроводники и современное программное обеспечение.
Санкции затронут дипломатических представителей РФ, сообщила фон дер Ляйен.
"И, наконец, визы. Дипломаты, связанные с ними группы и бизнесмены больше не будут иметь привилегированный доступ к Европейскому союзу", – сказала глава Еврокомиссии.
Fourth, we are limiting Russia's access to crucial technology, such as semiconductors or cutting-edge software.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022
Finally: visas.
Diplomats and related groups and business people will no longer have privileged access to the European Union. pic.twitter.com/zZixIL217D
Фон дер Ляйен назвала новый пакет санкций ЕС "началом новой эры".
О введении санкций против России из-за вторжения в Украину также заявляли США, Великобритания и Канада.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяла реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие. Вечером того же дня глава государства объявил всеобщую мобилизацию.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Власти Украины сообщали о 350–400 погибших российских военных, также известно о захваченных в плен оккупантах.