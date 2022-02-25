Евросоюз ввел новые санкции против России. Они затронут банки, энергетику и самолеты

Фон дер Ляйен: Путин пытается подчинить себе дружественную европейскую страну. Он пытается силой перерисовать карту Европы. Он должен потерпеть неудачу и он ее потерпит Фото: ЕРА

"Путин пытается подчинить себе дружественную европейскую страну. Он пытается силой перерисовать карту Европы. Он должен потерпеть неудачу и он ее потерпит", – подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, новый пакет массовых и целенаправленных санкций, принятый Евросоюзом, показывает, насколько един ЕС.

"Во-первых, этот пакет включает в себя финансовые санкции, направленные на 70% российского банковского рынка и ключевые государственные компании, в том числе и в сфере обороны", – сообщила глава Еврокомиссии.

The package of massive and targeted sanctions approved tonight shows how united the EU is.



First, this package includes financial sanctions, targeting 70% of the Russian banking market and key state owned companies, including in defence. https://t.co/iKVGfnafKp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022

Она добавила, что санкции ЕС нацелены также на энергетику – "ключевую экономическую сферу, особенно выгодную российскому государству".

Кроме того, Евросоюз вводит запрет на экспорт, который "ударит по нефтяному сектору, сделав невозможной для России модернизацию ее нефтеперерабатывающих заводов".

ЕС запрещает также продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, ограничивает доступ России к таким технологиям, как полупроводники и современное программное обеспечение.

Санкции затронут дипломатических представителей РФ, сообщила фон дер Ляйен.

"И, наконец, визы. Дипломаты, связанные с ними группы и бизнесмены больше не будут иметь привилегированный доступ к Европейскому союзу", – сказала глава Еврокомиссии.

Fourth, we are limiting Russia's access to crucial technology, such as semiconductors or cutting-edge software.



Finally: visas.



Diplomats and related groups and business people will no longer have privileged access to the European Union. pic.twitter.com/zZixIL217D — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022

Фон дер Ляйен назвала новый пакет санкций ЕС "началом новой эры".

О введении санкций против России из-за вторжения в Украину также заявляли США, Великобритания и Канада.