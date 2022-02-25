Байден уверен, что санкции США против РФ будут такими же разрушительными, как российские пули, ракеты и танки в Украине

Байден заявил, что сейчас Путин начнет видеть эффект от санкций Фото: EPA

У Байдена спросили, уверен ли он, что санкции США будут "такими же разрушительными, как российские ракеты, пули и танки?"

"Да. Как российские пули, ракеты и танки в Украине. Да, я уверен", – ответил президент США.

Он добавил, что сейчас президент РФ Владимир Путин "начнет видеть эффект от санкций".

Байден на этом брифинге сообщил, что ввел новые санкции против РФ из-за ее нападения на Украину. В частности, будет ограничена возможность России вести бизнес в долларах, евро, фунтах стерлингов и иене.