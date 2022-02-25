Оккупанты взяли Конотоп и хотят наступать на Киев в обход Чернигова. За Мелитополь идет бой – ВСУ

Российские оккупанты продолжают наступление на Украину. Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области (Беларусь) и АР Крым. Для устрашения населения Украины российские военные все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, отмечает Генштаб.
Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.
"Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель – Чернигов – Киев", – сообщили в Генштабе.
На Северщине подразделения 1-й отдельной танковой бригады по реке Билоус остановили российских военных.
"Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется по направлению Козелец – Бровары и направлению Конотоп – Нежин – Киев. Потерян город Конотоп", – сообщили в Генштабе.
На юге российские войска вышли на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка. Их цель – удержать дамбу Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведется бой за украинский город Мелитополь.
На донецком направлении без изменений: российские военные не достигли цели выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, отмечают в Генштабе. Не прекращаются обстрелы подразделений Объединенных сил.
В районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.
Группировка Воздушных сил производит отражение воздушных ударов оккупантов. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.