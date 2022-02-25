Оккупанты взяли Конотоп и хотят наступать на Киев в обход Чернигова. За Мелитополь идет бой – ВСУ

Российские оккупанты продолжают наступление на Украину. Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области (Беларусь) и АР Крым. Для устрашения населения Украины российские военные все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, отмечает Генштаб.

Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

"Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель – Чернигов – Киев", – сообщили в Генштабе.

На Северщине подразделения 1-й отдельной танковой бригады по реке Билоус остановили российских военных.

"Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется по направлению Козелец – Бровары и направлению Конотоп – Нежин – Киев. Потерян город Конотоп", – сообщили в Генштабе.

На юге российские войска вышли на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка. Их цель – удержать дамбу Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведется бой за украинский город Мелитополь.

На донецком направлении без изменений: российские военные не достигли цели выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, отмечают в Генштабе. Не прекращаются обстрелы подразделений Объединенных сил.

В районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.

Группировка Воздушных сил производит отражение воздушных ударов оккупантов. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку.