Киев вступил в фазу обороны. В столицу заходит украинская военная техника

"Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах столицы раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян", – говорится в сообщении.

Он добавил, что сегодня российская армия атаковала Киев, после 4.00 ракетные удары нанесены по жилым кварталам Киева. В результате попадания обломков ракеты сильно пострадал жилой дом на улице Кошица, 7-А. Ранения получили четверо жителей дома.

Также из-за наезда российской бронетехники на частное авто на Оболони пострадал мирный житель – пожилой мужчина. Он находится в реанимации больницы скорой помощи в тяжелом состоянии.

"В связи с приближением активных боевых действий городские власти обращаются к жителям Оболонского района с просьбой не выходить на улицы. Потому что это опасно. Оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить можно только после сигнала воздушной тревоги или если вы направляетесь в укрытие", – сказал мэр столицы.

Он также призвал активизироваться всех, кто может помочь украинским военным оборонять столицу.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в видеообращении сообщил, что в столицу входит военная техника, а все диверсионно-разведывательные группы уничтожены и зачищены.

"Сейчас в Киев входит украинская военная техника, чтобы сдерживать оборону Киева. Обращаюсь ко всем киевлянам, ко всем тем, кто сейчас находится в Киеве, пожалуйста, не снимайте эту технику, не снимайте передвижение нашей техники. Это нужно, чтобы сохранить наш город", – сказал он.

Денисенко также отметил, что в Киеве добровольцам раздали 18 тыс. автоматов для защиты города.