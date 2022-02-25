Путин готов к переговорам с Украиной в Минске

По его словам, власти России хотят обсудить нейтральный статус Украины, "неотъемлемым компонентом" которого должны стать "демилитаризация и денацификация" страны.

Как уточнил Песков, в состав делегации РФ могут войти представители министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в ночь на 25 февраля затронул тему гарантий безопасности для страны.

25 февраля Зеленский заявил, что страны – члены Евросоюза боятся отвечать на вопрос, когда Украина вступит в НАТО. "Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас важный момент – решается судьба нашего государства. Спрашиваю у них: "Вы с нами?" Они отвечают, что с нами, но нас с собой в Альянс они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Спросил прямо. Все боятся, не отвечают. А мы не боимся ничего. Не боимся, защищая наше государство. Не боимся России. Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить обо всем. О гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе. Мы же сейчас не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное: какие конкретно страны нам их дадут?" – спросил Зеленский.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.