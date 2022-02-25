"Часа четыре не понимали, где мы". ВСУ опубликовали видео с пленными россиянами

"Очередные заблудившиеся оккупанты", – подписали видео.
В посте не уточнили, где были захвачены пленные, украинский военнослужащий говорит, что они из Дагестана.
"На х...й вы пришли сюда? Вам территорий мало? Американцы вам в подъезды ссут? Или украинцы вам ссут в подъезды? Все виноваты, бл...дь", – говорит на кадрах военный.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook обпуликовал видео с пленными российскими десантниками.
Залужный уточнил, что они сами сдались в плен. Они назвали свои фамилии – гвардии капитан Вадим Михоев и ефрейтор Натан Касаткин из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, Улан-Удэ (Бурятия).
На вопрос украинского военного, какую они получили задачу, Михоев ответил, что они участвовали в учениях в Крыму.
"Отрабатывали оттягивание раненых и всякие такие моменты по команде, которую нам доносили", – сказал пленный.
По его словам, десант загрузили "в поле" на оккупированном полуострове. Десантники рассказали, что не знали, куда летят, думали, что участвуют в учениях.
"[После высадки в Украине] еще часа четыре не понимали, где мы", – сказал Касаткин.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 24 февраля сообщил, что украинские военные сбили семь российских самолетов, несколько вертолетов и взяли в плен десятки оккупантов.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили, в частности США и Великобритания.