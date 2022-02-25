"Часа четыре не понимали, где мы". ВСУ опубликовали видео с пленными россиянами

"Очередные заблудившиеся оккупанты", – подписали видео.

В посте не уточнили, где были захвачены пленные, украинский военнослужащий говорит, что они из Дагестана.

"На х...й вы пришли сюда? Вам территорий мало? Американцы вам в подъезды ссут? Или украинцы вам ссут в подъезды? Все виноваты, бл...дь", – говорит на кадрах военный.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook обпуликовал видео с пленными российскими десантниками.

Залужный уточнил, что они сами сдались в плен. Они назвали свои фамилии – гвардии капитан Вадим Михоев и ефрейтор Натан Касаткин из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, Улан-Удэ (Бурятия).

На вопрос украинского военного, какую они получили задачу, Михоев ответил, что они участвовали в учениях в Крыму.

"Отрабатывали оттягивание раненых и всякие такие моменты по команде, которую нам доносили", – сказал пленный.

По его словам, десант загрузили "в поле" на оккупированном полуострове. Десантники рассказали, что не знали, куда летят, думали, что участвуют в учениях.

"[После высадки в Украине] еще часа четыре не понимали, где мы", – сказал Касаткин.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 24 февраля сообщил, что украинские военные сбили семь российских самолетов, несколько вертолетов и взяли в плен десятки оккупантов.