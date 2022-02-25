"В следующий раз я попытаюсь изменить расписание войны, чтобы поговорить". Зеленский ответил Драги на упрек из-за отложенного телефонного разговора

"Он скрывается где-то в Киеве. На внеочередном заседании Европейского совета, в котором принимал участие украинский президент, он сказал, что в Украины нет больше времени, что он и его семья являются мишенью российских сил. Это был драматический момент", – цитирует издание слова Драги.

Итальянский премьер добавил, что договорился с Зеленским о встрече, однако она так и не состоялась.

"Сегодня утром он меня искал, мы договорились о встрече по телефону, на 9.30, но позвонить не удалось, потому что президента Зеленского уже не было", – сказал Драги.

Зеленский через несколько часов ответил премьер-министру в Twitter.

"Сегодня в 10.30 на въезде Чернигова, Гостомеля и Мелитополя произошли ожесточенные бои. Погибли люди. В следующий раз я постараюсь изменить расписание войны, чтобы поговорить с Марио Драги в определенное время", – написал он.

И добавил, что "тем временем Украина продолжает бороться за свой народ".

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

24 февраля, в день полномасштабного вторжения России, стало известно, что Германия, Италия, Венгрия и Кипр блокируют отключение РФ от SWIFT в пакете санкций за нападение на Украину.