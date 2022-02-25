"В следующий раз я попытаюсь изменить расписание войны, чтобы поговорить". Зеленский ответил Драги на упрек из-за отложенного телефонного разговора

"Он скрывается где-то в Киеве. На внеочередном заседании Европейского совета, в котором принимал участие украинский президент, он сказал, что в Украины нет больше времени, что он и его семья являются мишенью российских сил. Это был драматический момент", – цитирует издание слова Драги.
Итальянский премьер добавил, что договорился с Зеленским о встрече, однако она так и не состоялась.
"Сегодня утром он меня искал, мы договорились о встрече по телефону, на 9.30, но позвонить не удалось, потому что президента Зеленского уже не было", – сказал Драги.
Зеленский через несколько часов ответил премьер-министру в Twitter.
"Сегодня в 10.30 на въезде Чернигова, Гостомеля и Мелитополя произошли ожесточенные бои. Погибли люди. В следующий раз я постараюсь изменить расписание войны, чтобы поговорить с Марио Драги в определенное время", – написал он.
И добавил, что "тем временем Украина продолжает бороться за свой народ".
Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
24 февраля, в день полномасштабного вторжения России, стало известно, что Германия, Италия, Венгрия и Кипр блокируют отключение РФ от SWIFT в пакете санкций за нападение на Украину.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.
25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.