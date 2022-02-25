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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Международная коалиция в защиту Украины увеличилась до 73 стран и девяти международных организаций – Кулеба

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Кулеба: Мы не остановимся и не сдадимся
Кулеба: Мы не остановимся и не сдадимся
Фото: ЕРА

Международная поддержка Украины, ставшей жертвой вторжения со стороны России, расширяется, заявил 25 февраля в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мир поддерживает Украину. Международная коалиция в защиту Украины и мира продолжает усиливаться. Вчера в нее входило 58 стран и шесть международных организаций. По состоянию на сегодняшний день уже 73 страны и девять международных организаций", – написал он.

Украинский дипломат отметил, что для Украины сейчас главное – это санкции против противника и оружие.

"И то и другое будет. Новые санкции ЕС уже сегодня. Оружие – на подходе. За SWIFT вгрызаемся зубами", – заявил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что "Совет Европы, гибкость которого в отношении России" он хорошо знает по работе там послом, "сегодня принял революционное для себя решение – совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России процедуру, которая ведет к исключению этого государства из СЕ".

"Сегодня состоялись разговоры с главами МИД Индии и США. Менее чем через час поучаствую онлайн в заседании Совета МИД Евросоюза. Именно на нем будут утверждаться санкции. Президент Украины Владимир Зеленский, я как министр иностранных дел, вся дипломатическая система работает нон-стоп, чтобы обеспечивать ежедневное полномасштабное наступление на РФ на дипломатическом фронте. Мы не остановимся и не сдадимся", – подчеркнул Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159702431168389

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам в том числе с применением реактивных систем залпового огня "Град".

Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном. Столица вступила в фазу обороны.

Теги: Россия, США, Индия, оружие, санкции, война, Совет Европы, Совет ЕС, вторжение, SWIFT, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, дипломаты, Евросоюз
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