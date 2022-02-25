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Наибольшую финансовую помощь Украине, подвергшейся вторжению РФ, предоставила Польша. Инфографика реакций мира

 
| Сегодня 15.17 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мировое сообщество поддерживает страдающую от российского вторжения Украину санкциями против РФ и Беларуси, финансовой (12 стран, больше всего Польша – почти $1 млрд), военной, гуманитарной помощью Украине. Инфографику с перечислением действий мирового сообщества опубликовало 25 февраля в Facebook Министерство иностранных дел Украины. В частности, военную и гуманитарную помощь предоставили шесть стран. Также МИД указал, какие внеочередные заседания проводили международные организации и какие ограничительные меры в отношении Москвы и россиян приняты в Европе.
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Инфографика: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Инфографика: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Самый качественный газ в Украине – в Харьковской области. Инфографика
Теги: Россия, Беларусь, Польша, санкции, помощь, гуманитарная помощь, вторжение, война в Украине, финансы
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