Наибольшую финансовую помощь Украине, подвергшейся вторжению РФ, предоставила Польша. Инфографика реакций мира

Мировое сообщество поддерживает страдающую от российского вторжения Украину санкциями против РФ и Беларуси, финансовой (12 стран, больше всего Польша – почти $1 млрд), военной, гуманитарной помощью Украине. Инфографику с перечислением действий мирового сообщества опубликовало 25 февраля в Facebook Министерство иностранных дел Украины. В частности, военную и гуманитарную помощь предоставили шесть стран. Также МИД указал, какие внеочередные заседания проводили международные организации и какие ограничительные меры в отношении Москвы и россиян приняты в Европе.
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