Бывшие лидеры европейских стран ушли из набсоветов и советов директоров российских компаний

В частности, все иностранцы покинули наблюдательный совет российского "Сбербанка" с 24 февраля. Об этом говорится на странице наблюдательного совета на сайте банка.

Независимые директора Эско Ахо (бывший премьер-министр Финляндии), Надя Уэллс и Натали Брагински считаются "выбывшими из состава наблюдательного совета с 24 февраля 2022 года по личному заявлению".

Скриншот: sberbank.com

Кроме того, бывший премьер Италии Маттео Ренци покинул совет директоров российского сервиса краткосрочной аренды автомобилей "Делимобиль", сообщает The Financial Times.

Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн заявил о выходе из совета директоров Российской железной дороги, отмечает Der Standard. Руководству РЖД он сообщил об этом 24 февраля.