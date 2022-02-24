Экс-канцлер Австрии покинул наблюдательный совет "Российских железных дорог" из-за агрессии РФ против Украины

Керн: Мои мысли с жертвами этой бессмысленной агрессии Фото: ЕРА

"Сегодня утром я уведомил органы ОАО РЖД, что слагаю с себя полномочия в совете директоров", — сказал он.

Он отметил, что принял это решение, поскольку прошлой ночью "РЖД фактически стала частью военной логистики".

Он выразил глубокие сожаления и отметил, что никакой альтернативы такому решению в настоящий момент нет.

"Мои мысли с жертвами этой бессмысленной агрессии", — подчеркнул Керн.