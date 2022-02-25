Россия обстреляла два иностранных судна возле порта "Южный", была угроза экологической катастрофы – Мининфраструктуры

Одно из судов, попавших под обстрел, перевозило мазут и дизель, там произошел пожар после попадания российской ракеты Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

Панамское судно направлялось в Южный для загрузки зерном, выведена из строя часть оборудования балкера. На помощь ему отправился буксир, ситуация контролируется, сказано в сообщении.

Millennium Spirit подбили в 12 милях от порта, сообщило Министерство обороны Украины в Twitter.

Головнокомандувач ЗСУ повідомляє:

Бункеровщик «Міленіум Спіріт» * за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем.

Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає. pic.twitter.com/FGHVVtYfx6 — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022

По информации одесского филиала Администрации морских портов Украины, бункеровщик перевозил 600 тонн мазута и дизеля.

"Судно, по предварительным данным, было обстреляно российским военным кораблем. Одна ракета попала в надстройку, другая – в миндель. Произошло возгорание, которое могло при взрыве привести к экологической катастрофе. Члены экипажа оказались в воде и запросили помощь", – говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Украина направила пять буксиров для тушения пожара и спасения экипажа судна. Двое членов экипажа в тяжелом состоянии, в том числе капитан, остальные – в удовлетворительном. Пострадавших доставили в Черноморск Одесской области, а Millennium Spirit поставили на якорь.

Сейчас ситуация находится под контролем, подчеркнули в министерстве.