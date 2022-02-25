Россия обстреляла два иностранных судна возле порта "Южный", была угроза экологической катастрофы – Мининфраструктуры

Панамское судно направлялось в Южный для загрузки зерном, выведена из строя часть оборудования балкера. На помощь ему отправился буксир, ситуация контролируется, сказано в сообщении.
Millennium Spirit подбили в 12 милях от порта, сообщило Министерство обороны Украины в Twitter.
Головнокомандувач ЗСУ повідомляє:— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022
Бункеровщик «Міленіум Спіріт» * за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем.
Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає. pic.twitter.com/FGHVVtYfx6
По информации одесского филиала Администрации морских портов Украины, бункеровщик перевозил 600 тонн мазута и дизеля.
"Судно, по предварительным данным, было обстреляно российским военным кораблем. Одна ракета попала в надстройку, другая – в миндель. Произошло возгорание, которое могло при взрыве привести к экологической катастрофе. Члены экипажа оказались в воде и запросили помощь", – говорится в сообщении Мининфраструктуры.
Украина направила пять буксиров для тушения пожара и спасения экипажа судна. Двое членов экипажа в тяжелом состоянии, в том числе капитан, остальные – в удовлетворительном. Пострадавших доставили в Черноморск Одесской области, а Millennium Spirit поставили на якорь.
Сейчас ситуация находится под контролем, подчеркнули в министерстве.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.