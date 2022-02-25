В Херсонской ОГА говорят, что российские оккупанты прорвали оборону города. Генштаб утверждает, что Херсон под контролем Украины

"После ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, утрачен контроль над переправой к Херсону. Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Генштабе ВСУ в комментарии "Украинской правде" утверждают, что контроль над городом остается за Украиной.