Российские оккупанты стреляли из "Градов" в Киевской области, попали в детдом в Ворзеле – Венедиктова

"Во время ведения боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в Ворзеле Киевской области, в котором находилось 50 детей", – написала она.

Генпрокурор отметила, что пострадавших нет лишь потому, что "на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях". Производится эвакуация.

"На территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют", – объяснила Венедиктова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter назвал военными преступлениями обстрелы Россией детдома и детского сада в Ахтырке Сумской области.

"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского статута. Вместе с Офисом генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим в Гаагу. Ответственность неизбежна", – заявил министр.