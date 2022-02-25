Российские оккупанты стреляли из "Градов" в Киевской области, попали в детдом в Ворзеле – Венедиктова

"Во время ведения боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в Ворзеле Киевской области, в котором находилось 50 детей", – написала она.
Генпрокурор отметила, что пострадавших нет лишь потому, что "на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях". Производится эвакуация.
"На территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют", – объяснила Венедиктова.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter назвал военными преступлениями обстрелы Россией детдома и детского сада в Ахтырке Сумской области.
"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского статута. Вместе с Офисом генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим в Гаагу. Ответственность неизбежна", – заявил министр.
Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери.
25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.
С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, сообщили в Генштабе ВСУ.