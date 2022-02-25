США анонсировали санкции против Путина и Лаврова

Санкции против Лаврова и Путина США готовы ввести в координации с европейскими партнерами Фото: EPA

"В координации с нашими европейскими союзниками США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности", – сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также сказала, что она полагает, что какой-то запрет на поездки будет включен в санкции США против президента России, но конкретных подробностей у нее пока нет.

Ранее в этот же день санкции против Путина и Лаврова уже ввел Европейский союз.