Клиенты попавших под санкции российских банков останутся без ApplePay и GooglePay

Ряд попавших под санкции российских банков не смогут пользоваться сервисами Apple Pay и Google Pay Фото: depositphotos.com

"Клиенты банков, попавших под санкции (банков группы ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", "Открытия"), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции", – говорится в сообщении.

Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay.