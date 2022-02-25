НБУ ликвидирует две "дочки" российских госбанков в Украине

Речь об АО "Международный резервный банк", который на 100% принадлежит "Сбербанку России", и ПАО "Проминвестбанк", который на 99,77% принадлежит российской госкорпорации развития "ВЭБ.РФ".

"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", – заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Днем ранее Нацбанк запретил уполномоченным финучреждениям проводить любые валютные операции с использованием российского и белорусского рубля, а также любые операции с участием граждан РФ или Беларуси.