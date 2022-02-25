Нацбанк Украины запретил любые валютные операции с российским и белорусским рублем

"Запрещено уполномоченным учреждениям совершать любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей; операции, участником которых является юридическое или физическое лицо, находящееся в РФ или Беларуси; операции для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в РФ или Беларуси", – отметили в Нацбанке;

Также НБУ зафиксировал официальный курс гривны к иностранным валютам и специальным правам заимствования, а также расчетную цену банковских металлов на уровнях, на которых они действовали 24 февраля 2022 года.

Кроме того, регулятор приостановил расчет справочного значения курса гривны к доллару США "согласно заключенным на валютном рынке Украины соглашениям по состоянию на 12.00 [24 февраля]".