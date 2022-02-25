ЕС ввел санкции против Путина и Лаврова

Европейский союз заморозил активы Путина и Лаврова в ответ на вторжение в Украину. Эта мера означает, что банкам в ЕС будет запрещено предоставлять им средства, хотя это будет зависеть от степени сотрудничества со стороны финансовых организаций.

"Россия должна увидеть, что она будет изолирована от международного сообщества", – сказал Боррель.

Вместе с тем, на Путина и Лаврова не будет наложен запрет на поездки (регулярная санкция, которая часто сопровождает замораживание активов), чтобы сохранить открытыми дипломатические каналы.

Путин является третьим мировым лидером, который лично подвергся санкциям ЕС, после президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Сирии Башара Асада, отметил Боррель.