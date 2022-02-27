В Бердянск вошли оккупационные войска – СМИ

По словам жителей, оккупанты мародерят в продуктовых магазинах, а также ищут возможности заправить технику, так как топливо у них заканчивается.

Фото: pravda.com.ua

Издание опубликовало видео, на которых видна техника с пометкой Z.

Місцеві жителі повідомляють, що в Бердянськ зайшли окупаційні війська pic.twitter.com/6IV7xV38No — Українська правда * (@ukrpravda_news) February 27, 2022

На одном из видео колонна техники и вышедшие из нее российские военные стоят возле полицейского участка, за кадром слышны выстрелы.

Ще відео з Бердянська pic.twitter.com/qFIsoyGhh3 — Українська правда * (@ukrpravda_news) February 27, 2022

Издание отмечает, что российская техника не стоит на месте и постоянно меняет места дислокации.