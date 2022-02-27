Минобороны Украины: Общие потери российских оккупантов – около 4,3 тыс. человек

"Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток захватнической войны РФ в Украине: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО, личный состав – ориентировочно 4300", – отметила Маляр.

Замминистра добавила, что информация о потерях российской оккупационной армии "может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя".

"Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда – и через день. Кроме того, если бой продолжался ночью и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие сутки произошли те или иные потери", – уточнила Маляр.