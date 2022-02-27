В районе Мариуполя в результате российских обстрелов погибли 10 греков – премьер Греции

"10 ни в чем не повинных мирных жителей греческого происхождения погибли сегодня в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя. Немедленно прекратите бомбить!", – написал он.

10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 26, 2022

Reuters со ссылкой на МИД Греции сообщает, что речь идет о погибших в населенных пунктах Сартана и Бугас.

Агентство отмечает, что в Мариуполе живут "тысячи эмигрантов из Греции".

26 февраля российские оккупанты дважды – около 15.00 и около 18.00 – обстреляли Сартану. В общей сложности погибли, по данным властей Мариуполя, восемь мирных жителей, еще 15 получили ранения.