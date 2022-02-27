Подоляк: Манипуляции российской стороны с переговорным процессом очевидны. Россия просто унижает Беларусь, используя ее

Михаил Подоляк: Устраивают очевидную постановку под названием "мы едем в Гомель" и начинают уничтожать нашу инфраструктуру уже тяжелыми бомбардировщиками Фото: radiosvoboda.org

"Манипуляции российской стороны с переговорным процессом очевидны. Россия просто унижает Беларусь, используя ее. Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы уже резко и категорически отказались. Но при этом они пытаются заявлять миру, что якобы больше всех готовы к переговорам, устраивают очевидную постановку под названием "мы едем в Гомель" и начинают уничтожать нашу инфраструктуру уже тяжелыми бомбардировщиками и масштабными обстрелами жилых кварталов крылатыми ракетами", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что переговоры должны проходить в согласованном формате и месте, а не так, как решила РФ.

"С таким грязным поведением российской стороны даже в теме о переговорах однозначно можно рассчитывать на еще большую негативную реакцию Запада и на еще более жесткие санкционные пакеты. До тотального вычеркивания России из любых международных коммуникаций. Ибо все прекрасно знают, какими должны быть переговоры в сложившихся условиях. Согласованный формат, согласованное место, реальное содержание и справедливый результат. Это возможно, если Россия перестанет устраивать манипулятивные представления вокруг переговоров", – резюмировал он.

О том, что делегация из России прибыла в Беларусь "на переговоры с украинцами" и готова начать их в Гомеле, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщило "Эхо Москвы". Песков заявил, что российская делегация состоит из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.

Еще до полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что президент России Владимир Путин отказывается вести переговоры с украинскими властями о деэскалации.

После вторжения России Зеленский много раз призывал Путина провести переговоры.

26 февраля пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин накануне отдал приказ о приостановке наступления на Украину в связи с ожиданием решения по переговорам, однако из-за якобы отказа вести переговоры наступление продолжилось.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг утверждения Кремля. "Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, – это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала", – сказал Подоляк.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Азербайджана Ильхмам Алиев предложили организовать переговоры с Россией. Зеленский приветствовал это предложение.