Россия пытается завести переговоры в тупик еще до их начала. Сообщения о приостановке Россией наступления – ложь – Подоляк

Подоляк: Украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция Фото: president.gov.ua

"Всякая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, – это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала", – уверен он.

Советник главы ОП подчеркнул, что нужен иной подход, а переговоры должны основываться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.

"Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у них был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, при максимальной интенсивности. Именно потому, что президент [Украины Владимир] Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", – добавил он.

Ранее этим же днем пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин накануне отдал приказ о приостановке наступления на Украину в связи с ожиданием решения по переговорам, пишет РБК. Однако из-за якобы отказа вести переговоры наступление продолжилось.