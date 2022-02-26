Россия пытается завести переговоры в тупик еще до их начала. Сообщения о приостановке Россией наступления – ложь – Подоляк

"Всякая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, – это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала", – уверен он.
Советник главы ОП подчеркнул, что нужен иной подход, а переговоры должны основываться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.
"Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у них был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, при максимальной интенсивности. Именно потому, что президент [Украины Владимир] Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", – добавил он.
Ранее этим же днем пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин накануне отдал приказ о приостановке наступления на Украину в связи с ожиданием решения по переговорам, пишет РБК. Однако из-за якобы отказа вести переговоры наступление продолжилось.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.
В Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.