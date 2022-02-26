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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МВД предупредило о фейковых звонках родственникам украинских военных якобы от их имени

МВД: Если подозрительные звонки будут, задавайте вопрос, ответ на который знаете только вы двое
МВД: Если подозрительные звонки будут, задавайте вопрос, ответ на который знаете только вы двое
Фото: depositphotos.com

Министерство внутренних дел в Telegram 26 февраля предупредило украинцев о возможных фейковых звонках с номеров украинских военнослужащих их родным и близким.

"Происходят фейковые звонки с номеров военнослужащих близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и местонахождении. Просьба проинформировать близких и родных о действиях в таких ситуациях. Информация проверяется на достоверность. Но если такие звонки действительно будут, то задавайте вопрос, ответ на который знаете только вы двое", – заявили в МВД.

Среди таких вопросов могут быть название детского сада, номер школы, день рождения матери и другое.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.

В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, МВД, Украина, война, фейк
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