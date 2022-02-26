МВД предупредило о фейковых звонках родственникам украинских военных якобы от их имени

МВД: Если подозрительные звонки будут, задавайте вопрос, ответ на который знаете только вы двое Фото: depositphotos.com

"Происходят фейковые звонки с номеров военнослужащих близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и местонахождении. Просьба проинформировать близких и родных о действиях в таких ситуациях. Информация проверяется на достоверность. Но если такие звонки действительно будут, то задавайте вопрос, ответ на который знаете только вы двое", – заявили в МВД.

Среди таких вопросов могут быть название детского сада, номер школы, день рождения матери и другое.