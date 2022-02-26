В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей – Минздрав

По оперативным данным, от рук захватчиков есть 1115 раненых, из которых 33 ребенка, сообщил Ляшко Фото: EPA

"К сожалению, по оперативным данным, от рук захватчиков есть 198 погибших, из них трое детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка, – написал глава Минздрава Украины. – Военные защищают страну с оружием в руках, оружие медиков – самоотверженный труд. Через три дня никто не был дома, и еще не скоро будет".

Утром 26 февраля в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве попал снаряд. Общественному в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что снаряд попал в район 17–18 этажей. Жителей дома эвакуируют. Погибших, предварительно, нет, но есть пострадавшие.