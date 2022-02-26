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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей – Минздрав

По оперативным данным, от рук захватчиков есть 1115 раненых, из которых 33 ребенка, сообщил Ляшко
По оперативным данным, от рук захватчиков есть 1115 раненых, из которых 33 ребенка, сообщил Ляшко
Фото: EPA

В результате военной агрессии РФ погибли 198 украинцев. Об этом 26 февраля сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"К сожалению, по оперативным данным, от рук захватчиков есть 198 погибших, из них трое детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка, – написал глава Минздрава Украины. – Военные защищают страну с оружием в руках, оружие медиков – самоотверженный труд. Через три дня никто не был дома, и еще не скоро будет".

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2569220276543414

Утром 26 февраля в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве попал снаряд. Общественному в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что снаряд попал в район 17–18 этажей. Жителей дома эвакуируют. Погибших, предварительно, нет, но есть пострадавшие.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен. 

Вечером 25 февраля Зеленский предупредил, что ночь будет для украинцев тяжелее, чем день. Утром в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.

Теги: Россия, Украина, Министерство здравоохранения, агрессия, раненые, вторжение, российская агрессия, украинцы, война в Украине, пострадавшие, Минздрав, погибшие, Виктор Ляшко
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