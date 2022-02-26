В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей – Минздрав

"К сожалению, по оперативным данным, от рук захватчиков есть 198 погибших, из них трое детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка, – написал глава Минздрава Украины. – Военные защищают страну с оружием в руках, оружие медиков – самоотверженный труд. Через три дня никто не был дома, и еще не скоро будет".
Утром 26 февраля в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве попал снаряд. Общественному в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что снаряд попал в район 17–18 этажей. Жителей дома эвакуируют. Погибших, предварительно, нет, но есть пострадавшие.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
Вечером 25 февраля Зеленский предупредил, что ночь будет для украинцев тяжелее, чем день. Утром в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.