В Киеве в многоэтажку попал снаряд или ракета – МВД

"Очередное злодеяние российских оккупантов, которое никак не скроешь от мира и россиян", – подчеркнул он.
Общественному в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что снаряд попал в район 17–18 этажей. По словам спасателей, которые работают на месте, есть пострадавший. Пресс-служба ведомства сообщила, что число пострадавших уточняется.
Жителей дома эвакуируют. Погибших, предварительно, нет.
Геращенко также опубликовал видео с камер в квартире, соседней с местом попадания снаряда.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранено 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным ОП и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
Вечером Зеленский предупредил, что ночь будет для украинцев тяжелее, чем день. Утром в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.