В Киеве в многоэтажку попал снаряд или ракета – МВД

"Очередное злодеяние российских оккупантов, которое никак не скроешь от мира и россиян", – подчеркнул он.

Общественному в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что снаряд попал в район 17–18 этажей. По словам спасателей, которые работают на месте, есть пострадавший. Пресс-служба ведомства сообщила, что число пострадавших уточняется.

Жителей дома эвакуируют. Погибших, предварительно, нет.

Геращенко также опубликовал видео с камер в квартире, соседней с местом попадания снаряда.