Вслед за Польшей воздушное пространство для авиакомпаний РФ закрыли Чехия и Болгария

"Министерство транспорта больше не выдает новых разрешений на нерегулярные российские рейсы, в то же время аэропорты Чехии для российских перевозчиков будут закрыты с полуночи. Эти шаги предпринимаются в сотрудничестве с польским министерством инфраструктуры", – говорится в заявлении министра транспорта Чехии Мартина Купки.
Также все поездки ческой железной дорогой для украинцев сделали бесплатным. Кроме того, Чехия совместно с Польшей отправит специальные поезда для граждан Украины.
О закрытии воздушного пространства сообщило и министерство транспорта Болгарии. Запрет начал действовать с 00.00 26 февраля.
Ранее, 25 февраля, об аналогичном запрете сообщил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.
По состоянию на утром 26 февраля российские военные потеряли 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, один зенитно-ракетный комплекс "Бук", сообщает Генштаб ВСУ. В Офисе президента говорят о 3,5 тыс. уничтоженных российских военных.
О введении санкций против России заявили, в частности, США, Великобритания, Канада и Евросоюз. Кроме того, ЕС, США, Великобритания и Канада ввели персональные санкции против Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.