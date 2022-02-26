Вслед за Польшей воздушное пространство для авиакомпаний РФ закрыли Чехия и Болгария

Закрытием воздушного пространства для РФ Болгария и Чехия отреагировали на вторжение в Украину Фото: depositphotos.com

"Министерство транспорта больше не выдает новых разрешений на нерегулярные российские рейсы, в то же время аэропорты Чехии для российских перевозчиков будут закрыты с полуночи. Эти шаги предпринимаются в сотрудничестве с польским министерством инфраструктуры", – говорится в заявлении министра транспорта Чехии Мартина Купки.

Также все поездки ческой железной дорогой для украинцев сделали бесплатным. Кроме того, Чехия совместно с Польшей отправит специальные поезда для граждан Украины.

О закрытии воздушного пространства сообщило и министерство транспорта Болгарии. Запрет начал действовать с 00.00 26 февраля.

Ранее, 25 февраля, об аналогичном запрете сообщил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.