Польша закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний

Запрет на полеты вступит в силу с полуночи Фото: depositphotos.com

"Я приказал подготовить постановление совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", – отметил он.

Poleci * em przygotowanie uchwa * y Rady Ministrów, która doprowadzi do zamkni * cia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 25, 2022

Польское издание Money отмечает, что запрет вступит в силу с полуночи. Этим решением запрещены как взлеты и посадки в польских аэропортах для самолетов "Аэрофлота", так и полеты над территорией Польши в другие страны.

Кроме того, "Польские Авиалинии LOT" не будут летать в Москву и Санкт-Петербург.