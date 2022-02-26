Украинские военные держат оборону Харькова, оккупанты несут потери – глава ОГА

Он отметил, что вчера оккупационные войска продолжали боевые действия в направлении Дергачей, Циркунов и на чугуевском направлении. Были попытки прорвать оборону со стороны Высокого. Несколько вражеских танков вошли в Харьков, но были уничтожены.

По словам Синегубова, артиллерия обстреливала социальную инфраструктуру, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу. Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. Есть пострадавшие.

"Ночью работали диверсионно-разведывательные группы врага. Их цель – завербовать гражданское население, определить цели и закладки электронных меток для вражеской артиллерии. Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Обо всех случаях обнаружения подозрительных лиц сообщайте полиции или военным!" – отметил глава ОГА.

Также фиксируются случаи повреждения газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам.

Людей просят не выходить из укрытий и оставаться дома. Ожидается массивный обстрел украинских позиций из артиллерии и авиации.

Также Синегубов сообщил о больших потерях со стороны оккупантов: уничтожены более 100 единиц вражеской бронированной техники и сотни врагов.