Зеленский: Никакого оружия мы не сложим

"В сети появилось много фейковой информации, что я якобы призывают сложить оружие нашу армию. Значит, так. Я тут, никакого оружия мы не сложим, будем защищать государство", – сказал он.

Сегодня в Telegram распространяли неправдивую информацию от имени Зеленского. Сообщения присылали с аккаунта, который называется так же, как канал президента, но он не верифицирован. Скриншоты публиковало издание "Сегодня".