Два депутата Госдумы от КПРФ выступили против войны России с Украиной. Оба голосовали за признание "ЛДНР"

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. На фото – сожженный украинской армией российский танк под Харьковом Фото: ЕРА

"Как российский интеллигент я убежден: военная сила должна применяться в политике лишь в самом крайнем случае. Все серьезные эксперты говорят, что крупномасштабные военные действия на Украине "легкой прогулкой" не будут. Мне жаль человеческих жизней – и наших, и не наших", – написал он.

Коммунист повторил утверждения российской пропаганды о "накачивании" Украины оружием и высказал предположение, что страна могла попытаться силой вернуть оккупированные РФ территории. "Но имеем ли мы сейчас тот самый крайний случай, когда другого выхода нет, – большой вопрос. Ответа на него мы уже не получим, ибо история не знает сослагательного наклонения", – резюмировал депутат.

Как пишет "Медиазона", Смолин 15 февраля голосовал за признание "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР".

Еще один депутат Госдумы от КПРФ – Михаил Матвеев – выступил против войны в ночь на 26 февраля.

"Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание "ДНР/ЛНР", я голосовал за мир, а не за войну", – написал он в Telegram.