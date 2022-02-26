Зеленский – украинцам: Эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом много городов

Зеленский: Все мы должны понимать, что нас ждет Фото: Офіс Президента України / Facebook

"Скажу откровенно. Эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом много городов нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков. Наши ребята, наши девушки на Донбассе, города юга Украины, особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу", – сказал он.

Президент предупредил украинских защитников и защитниц, что "враг применит все имеющиеся у него силы, чтобы сломить сопротивление, подло, жестко и не по-человечески".

"В эту ночь они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. В эту ночь мы должны выстоять. Судьба Украины решается именно сейчас", – заявил Зеленский.