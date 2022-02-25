Резников – россиянам: Прячьте своих близких, их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов

Резников (на фото) считает, что Путин стал убийцей не только украинцев, но и россиян Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Хочу обратиться к жителям Российской Федерации, особенно – к женам, матерям, подругам российских солдат и офицеров. За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи", – написал он.

Министр подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин "стал убийцей не только украинцев, но и россиян".

"Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждет. Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов", – подчеркнул Резников.

Он призвал россиян выходить на улицы и требовать остановить войну.

"Требуйте вывести российскую армию из Украины. Не бойтесь! Правда на вашей стороне. Сейчас вы еще можете все изменить, чтобы не жалеть потом. Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны", – объяснил Резников.