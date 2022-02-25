Тактика российских войск напоминает террористические методы с обстрелами жилых кварталов и детсадов – Подоляк

По словам Подоляка, Россия пытается зажать Киев и основные города востока и юга страны Фото: Офіс Президента України / Facebook

Он подчеркнул, что в Кремле хотят зажать Киев и основные города востока и юга.

"Но тактика, которую сейчас применяют вооруженные силы России, – это не просто военная тактика. Она частично напоминает террористические методы, когда обстреливаются жилые кварталы. Сегодня имеем обстрел даже детских садов", – сказал он.

Подоляк также назвал две главные цели РФ: уничтожение политического руководства страны и увеличение панических настроений в стране, а на этом фоне – создание временной администрации.

"Эти планы нам очень хорошо известны, эти планы вряд ли будут воплощены в реальность. Государство сегодня является абсолютно эффективной, и абсолютно эффективным является президент [Украины Владимир] Зеленский", – добавил он.

Подоляк отметил, что самые тяжелые бои сейчас идут на харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны.