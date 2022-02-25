Забитые военкоматы и сбитая ракета. Областные администрации рассказали о ситуации в регионах

В Винницкой области Вооруженные силы сбили российскую крылатую ракету, сообщила пресс-служба областной военно-гражданской администрации. "Слава ВСУ", – прокомментировал это ее глава Сергей Борзов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей области присоединиться к рядам территориальной обороны.

"У нас есть чем воевать, мы получим и оружие, и оборудование. Сейчас едут уже к нам бронежилеты, каски и все такое, даже РПГ", – отметил Виталий Ким, а также попросил горожан пользоваться только официальными источниками информации.

Центры комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области с самого утра заполнены мужчинами, прибывшими после оповещения для прохождения службы в территориальной обороне, сообщает ОВА.

Массово записываются в тероборону жители Полтавской области. Центры комплектования работают круглосуточно, заявили в облгосадминистрации.

Вступать в ряды теробороны призвала жителей Кировоградской области глава местной ОВА Мария Черная. Обладминистрация сообщила о создании центра для приема эвакуированных граждан. По словам главы ОВА Марии Черной, область уже получила запрос на размещение 600 человек.

В Днепропетровской области прорывов вражеских войск, диверсий или терактов, по данным ОВА, не произошло.

В Запорожской области, как сообщает глава обладминистрации Александр Старух, в областном центре идет обустройство оборонительных сооружений. На въездах в город устанавливаются конструкции, не позволяющие проехать военной технике. Самая большая угроза для области, по словам Старуха, надвигается с юга. В Мелитополе, где продолжаются уличные бои, зафиксировано попадание снарядов в жилые дома. Обломками здания ранены мужчина и 12-летняя девочка.

В Ивано-Франковской области создается информационный центр. Его задача – выявлять и опровергать фейки, оперативно сообщать жителям области о чрезвычайных ситуациях и распространять информацию о деятельности ОГА и оперштаба, размещении людей, прибывающих из зоны боевых действий.

В Одесской области на крышах медицинских учреждений разместили белые полотна с красными крестами. Как объяснили ОВА, разместить их поручил командующий оперативным командованием "Юг" Андрей Ковальчук в соответствии с положениями Женевских конвенций и протоколов для них, согласно которым объект, маркированный таким знаком, не может быть целью атаки.