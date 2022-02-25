"Я знаю, что украинцы выстоят. Потому что они бьются за свою землю". Роднянский высказался о войне России против Украины

"Когда вчера мой взрослый сын, профессор экономики Кембриджа позвонил мне в пять утра из Киева и потрясенно сказал: "Началось", – а потом дал мне услышать хлопки взрывающихся ракет, я не поверил. Нет, я понимал, что к этому все идет, но физически представить себе, что ракеты падают в Киеве, я все еще не мог", – написал он в публикации.

Роднянский подчеркнул, что не может представить, что ракеты РФ бомбят "город, где живут мои близкие, мои друзья, родственники и знакомые, где похоронены мои родители, дедушки и бабушки".

"И хотя я никогда не голосовал в России, мне нестерпимо стыдно. И дико грустно. Вчера в потрясении я написал, что скорблю и плачу. Сегодня я скажу, что я знаю, что украинцы выстоят. Нежные и мужественные люди выстоят. Потому что они бьются за свою землю. И эта война – трагическая ошибка. Не потому, что рухнет экономика, страна окажется в международной изоляции, а технологическое отставание станет вечным. А потому, что за эту ошибку будет стыдно всегда. И нашим детям. И внукам. Молчать нельзя. Друзья, молчать нельзя. Нет войне", – отметил он в публикации.

К посту Роднянский добавил снимок с подписью "На фотографии – украинцы в метро. Они прячутся от российских ракет".