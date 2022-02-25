"Я знаю, что украинцы выстоят. Потому что они бьются за свою землю". Роднянский высказался о войне России против Украины

"Когда вчера мой взрослый сын, профессор экономики Кембриджа позвонил мне в пять утра из Киева и потрясенно сказал: "Началось", – а потом дал мне услышать хлопки взрывающихся ракет, я не поверил. Нет, я понимал, что к этому все идет, но физически представить себе, что ракеты падают в Киеве, я все еще не мог", – написал он в публикации.
Роднянский подчеркнул, что не может представить, что ракеты РФ бомбят "город, где живут мои близкие, мои друзья, родственники и знакомые, где похоронены мои родители, дедушки и бабушки".
"И хотя я никогда не голосовал в России, мне нестерпимо стыдно. И дико грустно. Вчера в потрясении я написал, что скорблю и плачу. Сегодня я скажу, что я знаю, что украинцы выстоят. Нежные и мужественные люди выстоят. Потому что они бьются за свою землю. И эта война – трагическая ошибка. Не потому, что рухнет экономика, страна окажется в международной изоляции, а технологическое отставание станет вечным. А потому, что за эту ошибку будет стыдно всегда. И нашим детям. И внукам. Молчать нельзя. Друзья, молчать нельзя. Нет войне", – отметил он в публикации.
К посту Роднянский добавил снимок с подписью "На фотографии – украинцы в метро. Они прячутся от российских ракет".
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Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Украинские военные уничтожили сотни единиц бронетехники и тысячи российских оккупантов.