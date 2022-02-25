"Голуби мира, проснитесь! Иначе из вас тоже сделаю шашлык". Цибульская записала для российских коллег "критически важное" сообщение

Цибульская: Если вы сейчас промолчите, то тогда будете гореть в аду в одном котле Фото: cybulskaya / Instagram

В своем заявлении на украинском языке певица попросила пользователей сети заходить на страницы блогеров-миллионников и доносить до них правдивую информацию, а не ту, "которую транслирует российская пропаганда".

"Пишите им про то, что происходит у нас. Что Россия пришла с войной. Что мы никого не приглашали на свою землю, тем более с оружием. Что то, что им рассказывают, – вранье и у нас реальное полномасштабное наступление. У нас война, про которую мы не знали, которую мы не хотели и не ждали и которую мы хотим выдворить из своего дома. И сделаем это обязательно", – сказала она в кадре.

Также Цибульская записала обращение для артистов из РФ, назвав его "критически важным".

"А сейчас я хочу перейти на русский и обратиться к своим коллегам, людям, которые называют себя артистами. К людям, которые не единожды признавались в любви к украинскому народу, к нашему языку, ко мне лично. Так вот, я призываю вас, друзья: пожалуйста, откройте рот! И пусть из него польются не песни из трех нот, а наконец-то что-то важное. Вы говорите всем, что несете мир, что несете свет, что несете любовь. Голуби мира, бл...дь, проснитесь! Иначе из вас тоже сделаю шашлык! У нас горят дома, у нас взрываются дороги. Но это не конец. Потому что если вы сейчас промолчите, если вы сейчас не обратитесь к людям и не расскажете правду, а вы ее знаете как никто другой, потому что общаетесь в кулуарах друг с другом, то тогда будете гореть в аду в одном котле", – сообщила певица.