"Голуби мира, проснитесь! Иначе из вас тоже сделаю шашлык". Цибульская записала для российских коллег "критически важное" сообщение

В своем заявлении на украинском языке певица попросила пользователей сети заходить на страницы блогеров-миллионников и доносить до них правдивую информацию, а не ту, "которую транслирует российская пропаганда".
"Пишите им про то, что происходит у нас. Что Россия пришла с войной. Что мы никого не приглашали на свою землю, тем более с оружием. Что то, что им рассказывают, – вранье и у нас реальное полномасштабное наступление. У нас война, про которую мы не знали, которую мы не хотели и не ждали и которую мы хотим выдворить из своего дома. И сделаем это обязательно", – сказала она в кадре.
Также Цибульская записала обращение для артистов из РФ, назвав его "критически важным".
"А сейчас я хочу перейти на русский и обратиться к своим коллегам, людям, которые называют себя артистами. К людям, которые не единожды признавались в любви к украинскому народу, к нашему языку, ко мне лично. Так вот, я призываю вас, друзья: пожалуйста, откройте рот! И пусть из него польются не песни из трех нот, а наконец-то что-то важное. Вы говорите всем, что несете мир, что несете свет, что несете любовь. Голуби мира, бл...дь, проснитесь! Иначе из вас тоже сделаю шашлык! У нас горят дома, у нас взрываются дороги. Но это не конец. Потому что если вы сейчас промолчите, если вы сейчас не обратитесь к людям и не расскажете правду, а вы ее знаете как никто другой, потому что общаетесь в кулуарах друг с другом, то тогда будете гореть в аду в одном котле", – сообщила певица.
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Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Украинские военные уничтожили сотни единиц бронетехники и тысячи российских оккупантов.