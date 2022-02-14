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14 февраля, 2022
 
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"Иногда хочется задушить. Развестись – никогда". Цибульская показала объятия с мужем, который теряет блокноты и помнит важные даты

Цибульская призналась, что ее муж лучше играет на фортепиано, чем она
Цибульская призналась, что ее муж лучше играет на фортепиано, чем она
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 14 февраля разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена в объятиях своего мужа, украинского бизнесмена Сергея Грисюка.

В комментариях к посту артистка рассказала, что супруг лучше нее играет на фортепиано, теряет блокноты, помнит, в отличие от нее, все важные даты, а также "вместе с ней зачал и родил сына".

"Иногда хочется задушить. Развестись – никогда", – написала артистка.

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца Нестора певица не разглашает, но, судя по опубликованной декларации о доходах, им является директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.

Теги: семья, певица, Ольга Цибульская, День святого Валентина
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