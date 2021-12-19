"Все плохие девочки надевают платья принцесс". Цибульская засветила декольте в роскошном наряде

Образ 36-летней Цибульской на снимках дополнили белые рукава-фонарики и серебристые браслеты.

"В ночь на святого Николая все плохие девочки надевают платья принцесс, чтобы казаться хорошими", – подписала она публикацию и попросила подписчиков выбрать, какое из трех фото им понравилось больше всего.

"Вау! Сказочная", – прокомментировала фото snizhanatomko.

"Невероятная красавица, крутая брюнетка", – написал bogdan11051105.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)