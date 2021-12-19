Бульвар Шоубиз
 
19 декабря, 2021
 
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"Все плохие девочки надевают платья принцесс". Цибульская засветила декольте в роскошном наряде

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Цибульская позировала в белом вечернем платье с пышной юбкой
Цибульская позировала в белом вечернем платье с пышной юбкой
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 18 декабря опубликовала в Instagram серию фото, на которых она позирует в белом пышном вечернем платье-бюстье, подчеркивающем грудь.

Образ 36-летней Цибульской на снимках дополнили белые рукава-фонарики и серебристые браслеты.

"В ночь на святого Николая все плохие девочки надевают платья принцесс, чтобы казаться хорошими", – подписала она публикацию и попросила подписчиков выбрать, какое из трех фото им понравилось больше всего.

"Вау! Сказочная", – прокомментировала фото snizhanatomko.

"Невероятная красавица, крутая брюнетка", – написал bogdan11051105.

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009 году. В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

Теги: платье, певица, Ольга Цибульская, грудь, декольте
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