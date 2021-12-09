"Ужас ужасный", "Снимите это немедленно", "Нет вкуса". Откровенный наряд Цибульской раскритиковали в сети

"Оцени лук от одного до 10", – подписала она публикацию.

Фото 35-летней Цибульской собрали больше 12 тыс. лайков и почти 600 комментариев, в которых подписчики подчеркнули, что этот образ ей не подходит.

"Оценка: снимите это немедленно", – написала annabaranik.

"Ужас ужасный", – отметила irina_melekhova11.

"Женщина, у которой нет вкуса", – прокомментировала valya_kondratskaya_valentine_.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)