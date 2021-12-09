"Ужас ужасный", "Снимите это немедленно", "Нет вкуса". Откровенный наряд Цибульской раскритиковали в сети

"Оцени лук от одного до 10", – подписала она публикацию.
Фото 35-летней Цибульской собрали больше 12 тыс. лайков и почти 600 комментариев, в которых подписчики подчеркнули, что этот образ ей не подходит.
"Оценка: снимите это немедленно", – написала annabaranik.
"Ужас ужасный", – отметила irina_melekhova11.
"Женщина, у которой нет вкуса", – прокомментировала valya_kondratskaya_valentine_.
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Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009 году. В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".