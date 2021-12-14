Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием

Певица отметила, что актер записал для нее поздравительное видео по случаю ее 36-летия благодаря их общему знакомому – саунд-продюсеру американского лейбла, с которым представители артистки ведут переговоры о сотрудничестве.

В ролик Нот представился именем своего героя из сериала и назвал певицу "крошкой", а также "самой большой звездой в Украине".

Мистер Биг пригласил ее приехать к нему в Нью-Йорк, где у него есть свой музыкальный коллектив.

"Ты разорвешь мир, крошка", – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)