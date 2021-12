  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу

10 декабря стоимость акций Peloton упала еще на 5,4%. Представители компании в комментарии BuzzFeed News заявили, что их тренажер планировали показать в сериале, но они не знали, что его появление будет связано со смертью главного героя.

Реагируя на падение акций, компания 12 декабря на своем канале в YouTube презентовала видео, в котором "воскресила" героя Нота.

В ролике Мистер Биг запечатлен вместе со своей новой возлюбленной – инструктором по фитнесу Аллегрой, к которой он сбежал от Кэрри Брэдшоу в исполнении актрисы Сары Джессики Паркер.

"Я прекрасно себя чувствую. Может, нам стоит прокатиться еще раз? Жизнь слишком коротка, чтобы этого не делать", – обращается к своей любимой герой Нота, после чего за кадром звучит текст о пользе регулярной езды на велосипеде.

"Это прекрасно. Лучшее использование плохого пиара для создания маркетинговой бомбы", – отреагировали зрители.

"Это великолепно. Непонятно, как у вас получилось все так быстро, но это лучший способ превратить глупый пиар в отличную работу", – написали фолловеры.

ВИДЕО

Контекст:

Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по его мотивам были сняты два полнометражных фильма.

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить свою личную жизнь. Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл "Секс и город".

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And Just Like That. Во второй части сериала будет показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал состоит из 10 эпизодов.