Бульвар Шоубиз
 
13 декабря, 2021
 
Новости

Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Смерть Мистера Бига обрушила акции производителей велотренажеров
Смерть Мистера Бига обрушила акции производителей велотренажеров
Фото: justlikethatmax / Instagram

9 декабря на стриминговой платформе HBO Max состоялась премьера первой серии продолжения американского сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That, где от сердечного приступа скончался главный герой Мистер Биг, роль которого исполняет американский актер Крис Нот. Смерть героя наступила после 45-минутной тренировки на тренажере от компании Peloton, обвалив акции бренда на 11%, сообщает американский канал CNBS.

10 декабря стоимость акций Peloton упала еще на 5,4%. Представители компании в комментарии BuzzFeed News заявили, что их тренажер планировали  показать в сериале, но они не знали, что его появление будет связано со смертью главного героя.

Реагируя на падение акций, компания 12 декабря на своем канале в YouTube презентовала видео, в котором "воскресила" героя Нота.

В ролике Мистер Биг запечатлен вместе со своей новой возлюбленной – инструктором по фитнесу Аллегрой, к которой он сбежал от Кэрри Брэдшоу в исполнении актрисы Сары Джессики Паркер.

"Я прекрасно себя чувствую. Может, нам стоит прокатиться еще раз? Жизнь слишком коротка, чтобы этого не делать", – обращается к своей любимой герой Нота, после чего за кадром звучит текст о пользе регулярной езды на велосипеде. 

"Это прекрасно. Лучшее использование плохого пиара для создания маркетинговой бомбы", – отреагировали зрители. 

"Это великолепно. Непонятно, как у вас получилось все так быстро, но это лучший способ превратить глупый пиар в отличную работу", – написали фолловеры.

ВИДЕО
Видео: Peloton / YouTube
Контекст:

Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по его мотивам были сняты два полнометражных фильма.

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить свою личную жизнь. Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл "Секс и город".

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And Just Like ThatВо второй части сериала будет показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал состоит из 10 эпизодов.

Теги: кино, фильм, акции, Сара Джессика Паркер, Крис Нот
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать Актуально
Вице-президент "Ла Страда – Украина": Домашнее насилие – это не семейная ссора, а уголовное преступление
Вице-президент "Ла Страда – Украина": Домашнее насилие – это не семейная ссора, а уголовное преступление
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
"Это слишком". Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки развалилась в откровенном мини без белья
"Это слишком". Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки развалилась в откровенном мини без белья
"Хотелось убрать шаблон однотипности из украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Хотелось убрать шаблон однотипности из украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
  Маша Ефросинина рассказала, как Наташа Влащенко назвала ее "полной дурой". Журналистка прокомментировала
  Маша Ефросинина рассказала, как Наташа Влащенко назвала ее "полной дурой". Журналистка прокомментировала
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Обнаженная Чехова облизала на камеру конфету
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Обнаженная Чехова облизала на камеру конфету
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS