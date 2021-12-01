  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео

В почти двухминутном ролике показана встреча в Нью-Йорке героинь, роли которых исполняют актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

ВИДЕО

Контекст:

Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма.

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить свою личную жизнь. Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл "Секс и город".

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And Just Like That. Во второй части сериала будет показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.