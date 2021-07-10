HBO показал первый кадр продолжения сериала "Секс в большом городе"

Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году Фото: EPA

"И просто так... Мы вернулись", – говорится в подписи к фото.

На фото изображены три из четырех главных героинь "Секса в большом городе" – Кэри Бредшоу (Сара Джессика Паркер), Миранда Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлотта Йорк (Кристин Дэвис).

Ким Кэтролл, которая исполнила в сериале роль Саманты Джонс, на фотографии нет. Как известно, актриса отказалась принимать участие в съемках продолжения истории.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от And Just Like That... (@justlikethatmax)