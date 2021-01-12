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12 января, 2021
 
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Названа сумма гонорара, который получат звезды "Секса в большом городе" за съемки во второй части сериала – СМИ

Гонорар звезд сериала "Секс в большом городе", американских актрис Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис с учетом масштабности проекта не вызывает удивления в сегодняшних реалиях, пишет Variety.

Премьера первой части "Секса в большом городе" с Паркер, Дэвис, Кэттролл и Никсон состоялась в 1998 году
Премьера первой части "Секса в большом городе" с Паркер, Дэвис, Кэттролл и Никсон состоялась в 1998 году
Фото: ЕРА

Американские актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат по $1 млн за каждый эпизод 10-серийного продолжения сериала "Секс в большом городе". Об этом 11 января написал таблоид Variety, ссылаясь на информацию, полученную из собственных источников.

Издание отмечает, что сумма гонорара актрис является нормой для сегодняшних реалий и с учетом масштабности проекта, поэтому "не вызывает удивления".

Таблоид подчеркивает, что такие гонорары уже получают, в частности, голливудские актрисы Риз Уизерспун и Николь Кидман за съемки в телепроектах для стриминговых платформ.

Представители актрис не прокомментировали обнародованную информацию.

Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма. 

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь.

Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл "Секс и город".

11 января 2021 года стало известно, что весной в Нью-Йорке стартуют съемки продолжения сериала под названием And just like that... Британская актриса Ким Кэттролл, которая снималась в первой части сериала, не появится во второй части.

Теги: Нью-Йорк, Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, актриса, Кристин Дэвис, Синтия Никсон
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