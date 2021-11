  Названа дата премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео

Ролик смонтирован из эпизодов, в которых задействованы героини актрис Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис, а также показан герой Криса Нота.

"Говорят, некоторые вещи не меняются, но на самом деле жизнь полна сюрпризов. И пока твоя история разворачивается, город создает себя заново. Так начинается новая глава", – звучит в тизере закадровый женский голос.

В титрах отмечается, что премьера And Just Like That состоится 9 декабря.

ВИДЕО

Видео: HBO Max / YouTube